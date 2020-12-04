شقيق ياسمين عبدالعزيز يصالحها بعد أشهر من زواجها بالعوضي: ربنا يحفظك

علاقات و مجتمع

وجه وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز رسالة جديدة لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعيا لها بالتوفيق بعد كثير من المشكلات الأسرية التي حدثت بينهما على مدار السنوات الأخيرة.

وقال وائل، في الرسالة التي أرفقها بصورة له معها قائلا، "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل الي يليق بيكي".

وخلال دقائق قليلة أثار المنشور تفاعلا كبيرا، سواء عبر الإعجابات أو التعليقات، والتي كان من بنيها، "ربنا يخليكم لبعض ودايما هفضل أقولها طول عمري اللي داخل بين الأخوات خارج والله مهما طال العمر ربنا يسعدها ويسعدك ويبارك ف حياتكم".

وقال آخر، "ربنا يخليكم لبعض يارب ويهديك ليها وتكون ضهرها يا ويلو"، و"يا رب دايما سند لبعض ما شاء الله".

خلافات ياسمين عبدالعزيز وشقيقها

وكانت خلافات كبيرة قد نشبت بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وشقيقها وائل بسبب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي دون إعلان الأمر بشكل رسمي، ووبخها وائل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"ياسمين" ظهرت مع أحمد العوضي في مناسبات عدة سواء احتفال بعيد ميلاد أو غيره من الفاعليات الفنية، وانتشرت شائعات كثيرة حول ارتباطهما.

وانتقد وائل علاقة شقيقته بالعوضي نظرا لأن الأخير يصغرها بأعوام عدة، علاوة على إهداء ياسمين العوضي سيارة، حيث طالبها بإعلان موقفها وعلاقتها به صراحة أمام جمهورها، وأسرتها.

كان ذلك قبل أن تعلنها ياسمين عبدالعزيز صراحة إنها تحب الفنان أحمد العوضي، كما نشر هو كذلك عبر "السوشيال ميديا"، مؤكدا ارتباطه بياسمين، وبعد عدة أشهر أعلن الثنائي ارتباطهما رسميا وأنها أصبحت زوجته.

وتأتي رسالة وائل عبدالعزيز اليوم بعد مشكلة بينهما منذ سنوات بسبب علاقتها بالعوضي، ليركد وائل غنه يريدها سعيدة فقط.