إطلالات النجمات فى افتتاح مهرجان الجونة أم "القاهرة".. خبير يختار الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لكل مناسبة أو مهرجان فني طابعه الخاص الذي يميّزه عن غيره، وعلى السجادة الحمراء تخطف إطلالات النجمات الأنظار وتسرق كاميرات المصورين، وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحرص النجمات على الظهور بأبهى حلّة على الريد كاربت، وما بين إطلالات هادئة أو جريئة، رقيقة أو مثيرة، لا يفوّت الكثيرون من رواد السوشيال ميديا، الفرصة في المقارنة بين إطلالات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي انطلق أول أمس، وبين إطلالات افتتاح مهرجان الجونة في دورته الأخيرة.

إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني حلّل على صفحته على "إنستجرام"، إطلالات الافتتاح للنجمات في هذين المهرجين على النحو التالي:

- مي سليم:

علق إيلي على إطلالة الفنانة مي سليم قائلا: "الواضح أن مي أعجبت بإطلالة الفنانة هدى الإتربي بختام مهرجان الجونة وارتدت نفس الفستان ولكن باللون البرغندي، ورغم ذلك فستان مي كان موفقًا وأنيقًا، واللون مناسبًا لها"، تستحق (8.5/10).

أما إطلالة مي سليم في مهرجان الجونة فهي شبه خالية من الأخطاء سواء في اختيار الفستان أو تسريحة الشعر، وأشاد بجمال اللون وتناسبه مع لون بشرتها، كما أنه من الألوان الدارجة في الوقت الحالي، فضلا عن أن التنسيق كان موفقا بشكل عام ولا يوجد به أخطاء، ويرشحها إيلي من ضمن أفضل الإطلالات في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة.

- رايا أبي راشد:

أعجب إيلي حنا بفستان الإعلامية ريا أبي راشد في افتتاح مهرجان القاهرة، وقال إنه أنيق وجميل، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمكياج والمجوهرات متناسقان مع الفستان، ولكن فتحة الصدر كانت غير جيدة، تستحق (8.25/10).

أما بالنسبة لمهرجان الجونة، أشار حنا إلى أن ريا أبي راشد تتقدم بشكل ملحوظ في اختيار إطلالتها، وقال إن الإطلالة مبهرة ومميزة لأن تصميم الفستان يشبه فساتين الملكات بالإضافة إلى لونه المميز، ولكن نوع القماشة هو المزعج.

- ياسمين صبري:

علق حنا قائلا: "جسم ياسمين من الأجسام الحساسة نوعًا ما؛ لأن أكتافها عريضة، ولا بد أن تنتبه الفنانة ياسمين على قصة الفساتين من الجزء العلوي، ولكن ولا مرة انتبهت لهذه النقطة"، وأضاف إيلي، أن الفستان كان غير موفق وقصة الصدر والقفازات العالية جعلت أكتافها عريضة أكثر بشكل غير لائق، فضلا عن أن الفستان بمنطقة الصدر غير مناسب، والشعر غير مرتب، أما المكياج كان جيدًا، تستحق (4/10).

أما في مهرجان الجونة، أعجب إيلي بفستان ياسمين صبري وقال إنه قطعة فخمة من حيث اللون والتصميم، ولكنه من الجزء العلوي أظهر ياسمين عريضة، وأشاد بلون شعرها الغامق الجديد، وصنفها من ضمن أفضل الإطلالات.

- ليلى علوي:

أشاد حنا بإطلالة الفنانة ليلى علوي، وقال إنها كانت مناسبة لها للغاية، فالمكياج وتصفيفة الشعر كانوا موفقين، ولكن الحقيبة غير موفقة، تستحق (8/10).

لكن فستان "علوي" في مهرجان الجونة، كان يحتوي على العديد من الأفكار، واعترض "حنا" على حركة الفستان عند اليد، قال أيضا إن شعرها لم يظهر بشكل مرتب.

-يسرا:

علق حنا على إطلالة الفنانة يسرا قائلا: "أخيرا شوفت يسرا بإطلالة مرتبة وأنيقة.. لأنها بآخر كام مهرجان لم تكن إطلالتها موفقة"، أما إطلالاتها هذه المرة موفقة ومرتبة وأنيقة وكلاسيكية وتشبه الأميرات، بالإضافة إلى تنسيق المجوهرات والمكياج موفق، ولكن تصفيفة الشعر كانت سيئة للغاية والحقيبة أيضا، تستحق (8/10).

بينما كان إطلالتها في مهرجان الجونة، غير مناسبة، مشيدا بشعرها ومكياجها.