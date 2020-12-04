البليزر المخملي الأحمر لإطلالة شتوية فخمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمنح البليزر المخملي الأحمر المرأة إطلالة شتوية فخمة، سواء في العمل أو الحياة اليومية أو المناسبات الاحتفالية.

وأوضحت مجلة "Elle" أن البليزر المخملي يتمتع بمظهر أنيق وفخم، مشيرة إلى أنه يزهو هذا الشتاء باللون الأحمر الياقوتي الجذاب.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البليزر المخملي الأحمر يزدان بصفي أزرار وبطانات أكتاف وطيّات عميقة ليضفي على المظهر طابعا أنيقا.

ويمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب الحياة اليومية والعمل من خلال تنسيق البليزر المخملي الأحمر مع تي شيرت بسيط وسروال جينز أو سروال جلدي، مع حذاء لوفر أو أنكل بوت؛ حيث تخلق هذه التوليفة الجريئة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

وللحصول على إطلالة فخمة تناسب الحفلات يمكن تنسيق البليزر المخملي الأحمر مع سروال مخملي بنفس اللون.