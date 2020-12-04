آخرهن ريا أبي راشد.. 5 فنانات بأزياء دون بطانة في المهرجانات (صور)

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بفستان يجمع بين البساطة والجراءة، تألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد وخطفت الأنظار، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42، مطلة بأزياء سوداء وطويلة، والتي تميزت بأنها "دون بطانة" أو أكمام، ومزين بنقوش ملونة، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية" تحمل بعض التموجات ومكياج بسيط.

ولا تعد "ريا" الشخصية الأولى التي تظهر في المهرجانات الفنية بأزياء دون بطانة، حيث سبقها العديد من الفنانات، وترصد "هن" أبرزهن خلال الفقرات التالية.

هيلدا

خلال تقديمها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، اختارت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، ارتداء فستان أسود طويل و"منقوش" وشفاف ومنقوش وبدون بطانة، من توقيع مصمم الأزياء اللبناني "إيلي صعب".

قررت الفنانة رانيا يوسف، الظهور بـ"جامب سوت" أسود لامع قصير، وبدون بطانة، تشابه كثيرًا مع إطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وخلال حفل ختام "الجونة السينمائي"، لفتت ابنة الفنانة الأنظار بارتدائها الفستان المعروف إعلاميا بـ"فستان البطانة".

مريم أوزرلي

خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72 بالعام الماضي، أطلت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة إعلاميا بين العرب باسم "السلطانة هيام"، بفستان فاتح اللون دون أكتاف، مزين بكم هائل من النقوش الصغيرة، فضلًا عن أنه شفاف ودون بطانة، ويكشف عن تفاصيل جسدها، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World.

وأثناء المهرجان نفسه، لفتت الأنظار بارتدائها فستان دون بطانة أيضا، "أوف شولدرز" يجمع اللونين الأحمر والأسود، توقيع دار الأزياء العالمية Vassilis Zoulias.

جوينيث بالترو

أطلت النجمة جوينيث بالترو، بفستان بني شفاف بالكامل، وبدون بطانة، تميز بأنه فضفاض وبأكمام طويلة واسعة، ويظهر ما ترتديه أسفل الفستان، مزينة عنقها بقلادة لامعة، وأقراط طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر إنسابية، ضمن فعاليات حفل جوائز توزيع جوائز جولدن جلوب في دورتها الـ77.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.