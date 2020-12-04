موظفة تخلع زوجها بسبب اسم المولود: كان عايز يسميه على اسم جده

علاقات و مجتمع

"جوزي عصبي ودماغه ناشفة.. وكان عاوز يسمي ابني أسم قديم على اسم جده، ولما اعترضت ضربني فخلعته "، بهذه الكلمات لخصت الموظفة "هـ. ن. 33 عاماً"، مضمون دعوى الخلع المقامة منها ضد زوجها الموظف "أ.ع"، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وأصدر القاضي خلالها بالحكم بقبول دعوى الخلع ضد الزوج بعدما أثبتت الزوجة تضررها من الأول.

وروت "هـ.ن" صاحبة الدعوى لـ"هن"، تفاصيل القضية، قائلة إنها تزوجت عن قصة حب: "تعرفت عليه بعد تخرجي من الجامعة والتحاقي بالعمل"، وأضافت: "نشأت بيننا قصة حب انتهت بحفل زفاف كبير وسط الأهل في إحدى محافظات الصعيد".

وتابعت أنها عاشت حياة مستقرة في بداية الزواج، ولم تمض سوى سنة و4 أشهر، حتى بدأت المشاكل.

وتلقت محكمة الأسرة بالجيزة دعوى خلع من موظفة تطالب فيها بإنهاء الزواج من موظف بسبب بخله وهروبه من المنزل بدون أسباب، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بنجله.

وقالت الزوجة في الدعوى إنها لا تطيق العيش مع زوجها بسبب تصرفاته وأسلوبه، مشيرة إلى أنها كانت طوال مدة زواجهما تحاول أن تعدل من تصرفاته، ولكن الخلافات اشتدت بينهما، ونشبت مشاجرة بسبب الخلاف على اسم طفلهما فتعدى الزوج عليها بالضرب والسباب، فقرر قاضي محكمة الأسرة قبول دعوى الخلع ضد الزوج.