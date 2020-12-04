تعرف على تأثير فيروس كورونا على الدورة الشهرية والصفائح الدموية

صحة

أعراض جانبية عديدة تظهر على بعض السيدات اللاتي أصبن بفيروس كورونا، من بين تلك الأعراض تأخر الدورة الشهرية عن موعدها المعتاد لبعض الوقت، لمدة يمكن أن تصل إلى 3 أسابيع، وهي التجربة التي روتها نهال عبدالعزيز لـ"هن".

تعليقا على ذلك، أوضحت الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى حميات صدر العباسية، تأثير فيروس كورونا على الصفائح الدموية والدورة الشهرية من واقع خبرتها مع الحالات المصابة التي تعاملت معها، حيث قالت: "من ضمن الإصابات كانت البنات عندها نزيف قبل ميعاد الدورة الشهرية، وكمان نزيف في نفس وقت الدورة الشهرية وأحيانا بتتأخر أصلا عن ميعادها الطبيعي ده بيحصل كتير".

وأضافت النمر لـ"هن"، أن وضع الذكور مختلف كليا، فهناك بعض الحالات تتعرض للنزيف من الأنف، ومن الشرخ خلال استخدام الحمام، مشيرة إلى أنه لوحظ وجود صفائح دموية قليلة أو زائدة، في صورة الدم، في تحاليل المرضى، القليلة تحدث نزيف والزائدة تحدث عرقلة في الدورة الدموية".

وتابعت أنه لا توجد حتى الآن دراسات تؤكد حقيقة ما يحدث للصفائح الدموية في وقت الإصابة بكورونا، مؤكدة أنه من الوارد جدا أن يحدث تأخر في الدورة الشهرية للمصابات بفيروس كورونا المستجد، فهي حالات متكررة إلى حد كبير، خاصة وأن الجسم لا يكون في حالته الطبيعية وإنما في إجهاد وتعب.

واختتمت الطبيبة، حديثها مؤكدة أنه مجرد عَرَض ينتهي بانتهاء المرض، ويعود الجسم لحالته الطبيعية بمجرد التعافي من الفيروس.