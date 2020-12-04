محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
نزلات البرد من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل والشتاء. وإلى جانب العلاج الدوائي يمكن مواجهة نزلات البرد من خلال أسلوب الحياة الصحي، الذي يقوم على التغذية السليمة والمواظبة على ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى الحمامات الدافئة والساونا.
وكشفت الطبيبة البريطانية سارة جارفيس ثلاث طرق فعالة ستساعد على التخلص بسرعة من نزلات البرد.
الأولى هو رذاذ الحلق. أوضحت المتخصصة، أنه يمكن أن يصبح حاجزًا وقائيًا ضد الميكروبات. وقالت: "أظهرت الأبحاث أنه يمكن أن يخفض مدة أعراض الزكام إلى النصف ويقلل مسار المرض بمقدار الثلث".
النصيحة الثانية التي قدمها جارفيس هي استخدام نبتة القنفذية. في الوقت نفسه، أشارت إلى نتائج متضاربة من الدراسات حول فعالية هذا الدواء، وفقا لـ"سبوتنيك".
الطريقة الثالثة الفعالة للتخلص من أعراض البرد عن طريق تناول فيتامين سي أو تناول الأطعمة التي تحتوي عليه - الحمضيات والفلفل والبروكلي وملفوف بروكسل والبطاطس.
في وقت سابق، قالت اختصاصية التغذية إيرينا ليزون إنه في الطقس البارد والممطر، يمكن أن تساعد التوابل في الوقاية من نزلات البرد وعلاجها.
وفقا لها، يمكنك صنع مشروبات دافئة بالتوابل التي تقوي جهاز المناعة. تساعد أيضا في تخفيف أعراض المرض الذي بدأ.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة تقدم 3 طرق بسيطة للتخلص من نزلة البرد بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.