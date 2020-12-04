بسنت شوقي بجامبسوت جريء في اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– نورهان محمد:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أطلّت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 بإطلالة ناعمة وهادئة، حيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود مفتوحًا من منتصف الصدر علي شكل حرف "V".

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارات ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً واختارت "كلاتش" باللون السيلفر.

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعًا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجرأة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي..