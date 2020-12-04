هالة صدقي تنشر فيديو بـ"لوك جديد".. تبدو أصغر سنا

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نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو لها وهي بـ"اللوك الجديد"، الذي ظهرت من خلاله أصغر سنا، وأرجع الجمهور، أن صورها التي نشرتها منذ ساعات، صور قديمة.

وظهرت هالة خلال الفيديو، لتخرس ألسنة المشككين في مظهرها، بأن شكلها يعود لـ"فوتوشوب"، وخوفا من الحسد قالت هالة: "اليوم خمسة ديسمبر".

وكانت هالة صدقي حرصت علي حضور مهرجان الجونة السينمائي الرابع برفقة صديقات العمر إلهام شاهين وليلي علوي، ووجهت "هالة" رسالة للمصورين في ختام المهرجان قائلة: "عارفين لو طلعتوني تخينة، قصوا بقى في الصور".

وحرصت الفنانة على التواجد في عدد من المناسبات الاجتماعية مؤخرا، والظهور مع صديقاتها المقربات ليلي علوي وإلهام شاهين، فقبل مهرجان الجونة تواجد الثلاثي في عدد من المناسبات منها زواج أمير شاهين شقيق صديقتها المقربة إلهام شاهين، بجانب حفل زفاف ابنة مدحت العدل.

هالة صدقي عرض لها مؤخرا مسلسل "ليه لا"، وقد لاقي نجاحا كبيرا وحقق أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه بسبب القضية التي يناقشها، وهي الحث على تواجد لغة الحوار بين الأهل وأبنائهم.

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.