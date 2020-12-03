على طريقة صايع بحر.. شاب يشهر بفتاة خلال زفافها: "ماشية معايا".. "والقانون": جريمة عقوبتها الحبس

علاقات و مجتمع

"عيلتك متقولش لأ".. ارتبطت تلك الجملة، بالمشهد الشهير من فيلم "صايع بحر" خلال مشهد تشهير بطل العمل أحمد حلمي، بإحدى الفتيات، التي كانت تربطه بها علاقة عاطفية، قبل أن تتركه وترتبط بغيره، الأمر الذي مر على المشاهدين كـ "إفيه ساخر"، قبل أن يتحول المشهد لواقع.

اليوم، قرر أحد شاب يُدعى "مصطفى" من كفرالشيخ، بحسب ما ذكر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التشهير بفتاة كانت تجمعهما علاقة عاطفية، قبل أن يتركا بعضهما وتستعد لعقد قرانها من شخص آخر.

ونشر الشاب، مقطع فيديو له، استمر عدة دقائق، رصد لحظة تشهيره بالفتاة، حيث ظهر وهو يخرج من سيارة بصحبة أصدقائه، أسفل عقار الفتاة، المُزين بأنوار الزفاف، وأمسك مكبر صوت، وهو يصيح: "بدون ذكر أسماء سماح اللي في الدور الرابع كانت ماشية معايا".

وتابع:"جبت هدايا ودباديب وحاجات بتطير، إيه يا أم سماح ويا أبو سماح، أنا هبوظلك الجوازة".

وعلى الرغم من محاولات البعض إسكات الشاب وأصدقائه، إلا أنه لم يهتم واستمر فيما يفعله، وسرعان ما انتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالقبض على الشاب لتشهيره بالفتاة.

,وفقًا للمادة 306، فإن جريمة السب وهي "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار"، و يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

وكانت قد أوضحت المادة 308 من ذات القانون الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف بالنص على، جاء أبرزها "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات"، فتكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.