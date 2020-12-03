بسبب ثعلب.. خناقة بين ريهام سعيد ولقاء الخميسي: "بطلي تلبسي جواكت بالآلاف"

علاقات و مجتمع

لم تمر حلقة الإعلامية ريهام سعيد، عن صيد الحيوانات البرية، مرور الكرام، حيث أبدى الكثيرون ومن بينهم عدد من المشاهير، انزعاجهم مما قامت به الإعلامية خلال حلقتها.

الفنانة لقاء الخميسي، كانت من بين من انتقدوا ريهام سعيد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلة:" الرحمة الرحمة الرحمة يا بشر، دا مَش مقبول اطلاقا كفعل ولا إنه يتعرض على الشاشة".

وتابعت: "الحيوان بيخاف ويتألم، ليه يبقى دا فعل عادي ليه، علشان ايه؟ الرحمة يا بشر مع الانسان و مع الحيوان وكل كائن حي .. الرحمة علينا".

لم تنتظر "ريهام" كثيرا لترد على "لقاء" قائلة: "نكذب على الناس ونوريهم طريقة صيد غلط؟ طب الحمد لله إن احنا اكتشفنا إنهم بيتعذبوا كدة، وبطلي تلبسي جاكتات بالآلاف عشان يبطلوا يصطادوا الحيوانات دي، وعلى فكرة إنتي بتاكلي حمام وهو بيتضرب بالنار وبتطلعي سمكة من المية وبتشوفيها وهي بتطلع في الروح وتاكليها، وبتدبحي الجاموسة وبتصطادي الفار وبتقفلي المصيدة على ديله، أي طريقه صيد مؤلمة".

وأضافت "سعيد": "الإعلام دوره عرض أي حاجة مهمة بسلبياتها وإيجابيتها إحنا مش برنامج أطفال حضرتك، القتل والدم لما بيظهر في الأفلام بيجرح نظر الأطفال ده مش معناه إنك بتشجعي القتل، هو الغريب إني المفروض زميلة وإنك تنتقديني ده غير، مسموح وبعدين أنا متاكدة إنك ما اتفرجتيش على الحلقة، الدنيا دوارة على فكرة إن شاء الله البرنامج يكون سبب في إن الظاهرة دي تقف لأن الناس دي معاها تصاريح، المهم هنا إني عمري ما كنت أعرف إنك مهتمة بالتليفزيون، أول مرة أشوفك حاطهةبوست انتقاد على أساس مفيش حاجة خالص تنتقد غيري، معلش أنا مقدرة خلي بالك عشان كله بيرجع".

ولم ينتهي النقاش إلى هذا الحد، لتقرر "لقاء" إعادة الرد على "ريهام"، قائلة:" "أنا مش بتكلم عن المذيع أو المذيعة، بتكلم عن مبدأ الفعل وعرضه على الشاشة و فُرجة بعض الناس عليه على إنه فعل عادي فتيجي الأطفال تتأثر وقبلهم الكبار اللي بنشوف فيديوهاتهم وهما بيعذبوا الحيوانات، كلامي واضح " لا لتعذيب الحيوان أو أي كائن حي" بأي وسيلة ونشرها وعرضها على الملأ.

وتابعت: "ياريت ما ندخلش في تفاصيل ما تخصناش، كلامي عن المحتوى الغير مناسب وغير مقبول لأيًّ مكان مش بس في البرنامج أو غيره في العموم، لازم طول الوقت تسليط الضوء على الرحمة مع الحيوان وعدم تعذيبه إلا في حالة الدفاع عن النفس إذا هاجم الانسان".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنّ ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، عرضت مشاهد "تؤذي الإنسان" خلال ثاني حلقاتها.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أنّ لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما تم عرضه وتفريغه لبيان ما ورد فيه من مخالفات تستوجب التحقيق، موضحا أنّه لا يوجد كود خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند "إيذاء مشاعر الإنسان".