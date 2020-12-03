أحمد مجدي يتالق في مهرجان القاهره السينمائي بسيمى فورمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

ظهر الفنان أحمد مجدي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة سيمى فورمال.

ارتدى "مجدي' تيشرت باللون الأبيض، وبنطلون أسود، ونسق مع إطلالته بليزر رصاصي وحذاء باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.