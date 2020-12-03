ميساء مغربي ببدلة ومكياج فرعوني في ثاني أيام مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تصوير_ محمود عبد الناصر

تألقت الفنانة ميساء مغربي على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة جذابة.

وارتدت ميساء بدلة باللون الأسود، بأكمام طويلة، مزينة بالتطريز ونسقت أسفلها شميز وكلاتش باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون الفرعوني، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.