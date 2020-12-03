السقا بلوك جديد وآسر ياسين بالخوذة.. إطلالات نجوم أثارت الجدل بـ"القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

أثار عدد من نجوم الفن، الجدل على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، الذي انطلق مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجوم التي أثارت الجدل في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

أحمد السقا

خطف أحمد السقا الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بلوك جديد.

وظهر أحمد السقا ببدلة مع رابطة عنق أنيقة باللون الأسود، لكن المثير كان قصة شعره على "الزيرو"، من أجل تصوير مشاهد مسلسل "نسل الأغراب"، إضافة إلى ظهوره بـ"شنب" على غير المعتاد.

آسر ياسين

أثار الجدل بإطلالة غريبة، بعدما ظهر بشعر رمادي ويحمل خوذة كسائقي الدراجات النارية، مرتديا تيشرت باللون الأسود وبنطلون جينيز باللون الأسود، ونسق مع إطلالته جاكيت باللون الرصاصي.

إسلام إبراهيم

على غير العادة ورغم ظهوره في مهرجان الجونة بإطلالات مثيرة للغاية، لكن نجم مسلسل "بـ100 وش"، خطف الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة، حيث ظهر ببدلة باللون الكحلي، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الكحلي، ونسق معها حذاءً باللون الأسود.

حلمي وأبو الروس "نفس البدلة"

طل أحمد حلمي ببدلة باللون الأبيض وأسفلها قميصا بذات اللون، ونسق معها ربطة عنق باللون الأسود، والمثير أن الفنان حسن أبو الروس ارتدى أيضا نفس بدلة "حلمي" إضافة إلى لون الوردة.

تامر حسني

خطف الأنظار إليه بعدما بدلة باللون الأسود، وأسفلها قميصا باللون الأسود أيضا، بل ورابطة عنق بنفس اللون، والمثير أيضا أنه ارتدى قبعة بنفس اللون.