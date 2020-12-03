بسنت شوقي بجامبسوت جرئ في اليوم الثاني لمهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نورهان محمد

تصوير- محمود عبد الناصر

اطلّت الفنانة بسنت شوقي في اليوم الثاني من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 42 بإطلالة ناعمة وهادئة، حيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود مفتوح من منتصف الصدر علي شكل حرف "V”

ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، وإكسسوارت ماسية مكونة من عقد باللون السيلفر وحلق من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلاً واختارت "كلاتش" باللون السيلفر.

أنطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعاً لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم. وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي..