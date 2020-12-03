أحدث موديلات الهاف بوت موضة شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - ظهرت أجمل موديلات الهاف بوت ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 والتي سيطر عليها هذا العام الطابع الرجالي.

شاهدي اجمل موديلات هاف بوت صيحة أحذية خريف شتاء 2020 لتكوني السباقة في تطبيق آخر صيحات الموضة العالمية.



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الهاف بوت بالمقدمة المدببة الموضة الأبرز في شتاء 2021

LOUIS VUITTON



لاحظنا سيطرة أحذية البوت القصيرة المميزة بالمقدمة المدببه المسحوبه إلى الأمام على مجموعات شتاء 2021، من القطع التي أعجبتنا البوت الأسود المزين بحلقات ذهبية من توقيع لويس فيتون Louis Vuitton، عادة ما ننصح قصيرة القامة بإنتعال الأحذية ذي المقدمة المدببه ليبدون بقامة أطول ولكن أيضًا لا تبالغي بإختيار قطعة بمقدمة طويلة جدًا كما في الموديلات الموقعة من إميليو بوتشي Emilio Pucci وستيلا مكارتني Stella McCartney حتى لا تحصلي على نتيجة عكسية.



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الهاف بوت بالستايل الرجالي نجم شتاء 2021





MONSE



برزت هذا الموسم موضة البوت المميز بالستايل الرجالي المصمم بنعل ضخم ومزين من الأمام برباط طويل، صادفنا هذا الستايل لدى Monse وستيلا مكارتني Stella McCartney وكلوي Chloé، تؤمن هذه الموديلات للقصيرات طول أكبر وإطلالة عملية على مدار اليوم من دون الألم المزعج الناتج عن إرتداء الكعب العالي الرفيع.





الهاف بوت بالكعب العالي بحسب الطول

VERSACE



لا غنى عن الهاف بوت المصمم بكعب عالي في فصل الشتاء والذي يكفل لنا لوك أنثوي يكمل أناقتنا ولكن انتبهي عند إختيار شكل الكعب، اذا كنتِ قصيرة القامة عليكِ اللجوء إلى الهاف بوت ذي الكعب الرفيع كما في الموديلات التي رصدناها لدى بالمان Balmain وفيرساتشي Versace ودولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana، أما طويلات القامة نرشح لهن البوت المصمم بكعب عريض Chunky heels مثل الموديلات التي تألقت بها عارضات شانيل Chanel و JW Anderson.

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