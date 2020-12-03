أفكار مكياج للعيد الوطني الإماراتي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني 2020، ولهذه المناسبة المميزة، بإمكان اعتماد مكياج يجسد هذه المناسبة بأفضل طريقة، ويوفر لك إطلالة احتفالية وحيوية. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة أفكار مكياج لليوم الوطني الإماراتي 2020، لتستوحي منها إطلالتك في هذه المناسبة العزيزة.



مكياج عيون سموكي أحمر

مكياج عيون سموكي أحمر



إذا كنت من عاشقات المكياج السموكي، اعتمديه بأسلوب عصري للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 2020. بحيث تستبدلين اللون الأسود والبني وحتى الرمادي، بالظلال الحمراء الداكنة واللامعة، وذلك على كامل الرموش العلوية، وعلى طول خط الرمش السفلي. واعتمدي الى جانبه أحمر الشفاه النيود المات.

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مكياج عيون باللونين الأخضر والأسود

مكياج عيون باللونين الأخضر والأسود



في العيد الوطني الإماراتي، بإمكانك أيضاً اعتماد مكياج عيون معدني باللون الأخضر بلمسة لامعة، بأسلوب السموكي. استخدمي ظلال العيون المعدنية باللون الأخضر اللامع على كامل الجفن العلوي، من ثم مرري ظل العين الداكن عند حدود العين الخارجية، وامزجيهما جيداً، بعدها استخدمي رسمة الأيلاينر الممدود من مدمع العين وحتى خارج العين، على أن يكون مجنحاً.

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أيلاينر أسود مسحوب مع الروج الأحمر

أيلاينر أسود مسحوب مع الروج الأحمر



ننصحك أيضاً باعتماد صيحة الأيلاينر الأسود المسحوب لعينين أكثر اتساعاً، والذي يمتد على طول خط الرمش العلوي، على أن يكون مسحوباً الى خارج العين بأسلوب ناعم، واحرصي على اعتماد ظلال العيون الفاتحة. والى جانبه استخدمي أحمر الشفاه الأحمر القوي.

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أيلاينر مجنح نيون باللون أخضر

أيلاينر مجنح نيون باللون أخضر



قد لا يكون الأيلاينر النيون هو أول ما يتبادر الى ذهنك للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي، إلا أن رسمة الأيلاينر المجنح النيون باللون الأخضر تشكل خياراً رائعاً لهذه المناسبة، فهي ستمنحك نظرات جذابة وحيوية. وللحصول على رسمة أيلاينر مثالية، طبقي الأيلاينر الجل النيون باللون أخضر باستخدام فرشاة مائلة. مرري الأيلاينر عند زاوية العين الداخلية، من ثم مديه من منتصف الجفن العلوي، الى خارج العين.

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أيلاينر أحمر بأسلوب عين القطة

مكياج عيون أحمر بأسلوب عين القطة



ومن بين أفضل أفكار المكياج للعيد الوطني الإماراتي 2020، رسمة الأيلاينر الأحمر بأسلوب عين القطة، فهي صيحة مكياج رائجة، وتوفر لك مظهراً حيوياً جذاباً. مدي الأيلاينر الأحمر على كامل الجفن العلوي، على أن يبدأ من زاوية العين الداخلية ويمتد الى خارج العين بأسلوب عين القطة. واعتمدي الى جانبه الغلوس الوردي.

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