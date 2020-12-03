ماسكات للشعر التالف طبيعية وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 3 ديسمبر 2020 10:46 مساءً - يعاني الشعر بعض المشاكل بخاصة عند نهاية فصل الصيف ودخول موسم جديد، من تكسر وجفاف، بسبب عدم العناية الكافية مع حرارة الجو والأتربة، وقد يزداد الامر سوءًا مع مياه البحر وحمّامات السباحة.

الماسكات الطبيعية تحافظ باستمرار على نضارة وصحة شعرِك، وهو ما ننصحكِ باعتماده بشكل أسبوعي، للحفاظ على الشعر التالف، وإعادة الحيوية له مرة أخرى.



الألوفيرا والزبادي

الألوفيرا والزبادي



مكونات الخليط

- 2 ملعقة كبيرة من هلام الصبّار

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زبادي



طريقة تحضير ماسك الألوفيرا والزبادي



تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 45 دقيقة.

اشطفي شعركِ بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية مرة أسبوعيًّا لأفضل ترطيب للشعر



ماسك البيض والمايونيز

ماسك البيض والمايونيز



- ربع كوب مايونيز

- 1 بياض بيضة

- حبة موز



تحضير ماسك البيض والمايونيز



تٌخلط المكونات مع بعضها البعض، وتوضع على الشعر لمدة ساعة، ثم يُشطف بالماء.

يمكن عمل هذا الماسك مرة أسبوعيًّا، أو مرتين بحسب حالة الشعر.

المايونيز معروف بفوائده المذهلة للشعر، فهو عامل ترطيب قوي للشعر، بفعل الزيوت التي يحتوي عليها، بينما يساعد بياض البيض على منح الشعر حيوية ولمعانًا، بينما يحتوي الموز على الكالسيوم والبوتاسيوم الذي يحمي شعركِ من التساقط.



ماسك زيت الزيتون والعسل

ماسك زيت الزيتون والعسل



- 3 ملاعق كبيرة من زيت زيتون

- ملعقة كبيرة من عسل



ضعي كلًّا من زيت الزيتون والعسل على الشعر من الجذور حتى الأطراف، ثم لفي الأطراف بفوطة دافئة قليلًا، حتى يتشرب شعركِ الزيت جيدًا، واتركيه لساعات طويلة، أو طوال الليل.

كرري العملية مرتين أسبوعيًّا للحصول على شعر لامع وصحي، بخاصة إن كان شعركِ يعاني التلف الشديد.

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