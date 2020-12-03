"حلمي والسقا" نموذج للرجال في دعم الزوجات.. "رومانسية ومواقف مفاجئة"

علاقات و مجتمع

تصدر الفنان أحمد حلمي والفنان أحمد السقا، كواليس مهرجان القاهرة السينمائي، رغم عدم تكريمهما بالمهرجان، لكن حرصهما على دعم زوجتيهما منى زكي، الحاصلة على جائزة فاتن حمامة، ومها الصغير، مقدمة حفل الافتتاح، جعلت الجمهور يحتفي بهما ويرحب بموقفهما.

واستحوذت صورة الفنانة منى زكي أثناء تكريمها على إعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المشاعر التي ظهرت على وجهها، من فرحة مشبعة بالامتنان لرفيق مشوارها وزوجها أحمد حلمي، الذي أظهرت نظراته هو الآخر مدى الامتنان وفرحه بتكريم زوجته.

ولم يكن تصدر مني زكي بسبب التكريم فقط، بل المشاعر التي ظهرت عليها خلال وبعد التكريم والتي كانت مخلوطة بالفرحة والمسؤولية والامتنان لرفيق مشوارها زوجها احمد حلمي، والذي رد عليها أثناء التكريم بنظرات لا توصف، حملت مدي امتنانه وفرحته بهذا التكريم المشرف.

أحمد حلمي دائم الدعم لزوجته

ولم يكن هذا الدعم هو الأول الذي قدمه حلمي لزوجته، إذ دائما ما يحرص على دعمها في المناسبات المختلفة، ولعل آخرها الرسالة التي وجهها لمنى زكي بعدما نشرت "البوستر" الرسمي لفيلمها الجديد، حيث أعاد "حلمي" نشر البوستر معلقًا عليه، "بالنجاح والتوفيق وأنا ليا كلام تاني مع اللي كتفك كده".

كما شهدت علاقة الزوجين مواقف أخرى تكشف مدى دعم حلمي لزوجته، إذ كان لهما موقفا رومانسيا كوميديا، عندما حضرا الفنانان إحدى حفلات توزيع الجوائز، لتحصد النجمة منى زكى جائزة أفضل ممثلة، وبمجرد إعلان فوزها، لم يستطع زوجها أحمد حلمى التوقف عن عناقها، لدرجة أنه أشار لتامر حبيب أن يمهله المزيد من الوقت مع زوجته، وسط ضحك الحاضرين والتصفيق لهما.

السقا يدعم زوجته مها الصغير

أيضا الفنان أحمد السقا له باع طويل في دعم زوجته مها الصغير، حيث حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، مؤكدا دعم زوجته الإعلامية مها الصغير، في تقديمها لحفل الافتتاح.

كما حرص السقا، على دعم زوجته مها الصغير، مقدمة برنامج "شو تايم" عبر قناة "cbc"، من خلال زيارتها بمقر القناة، على هامش تصوير الحلقات الجديدة، مساء أمس الجمعة.

وبحسب مصادر لـ"الوطن"، فإن السقا التقى زوجته في كواليس التصوير لتقديم التهنئة لها على انطلاق الموسم الثاني من البرنامج، وردود الفعل التي حققها في الموسم الأول، وذلك في أولى تجاربها التليفزيونية.