أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها رامي رضوان بـ كورونا

علاقات و مجتمع

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة لزوجها الإعلامي رامي رضوان، بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا اليوم، وذلك عبر حسابها بموقع إنستجرام.

ونشرت صورتها بصحبة زوجها، معلقة: "بحبك أوي، ربنا يحفظك ويخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا".

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب رضوان، عبر حسابه الشخصي على منصَّة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا.. تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله".

وأضاف رضوان: "أنا بكتب عشان لو أي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. لا داعي للقلق.. لو ظهر أي أعراض ساعتها إجراء الفحص هيكون ضروري.. أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. إنما لأجل الحق مش بنفس قدر الالتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى، وماعنديش أي فكرة جالي من مين وإزاي ابن اللئيمه ده".

وتابع رضوان: "بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم.. كله يلتزم أكتر من الأول.. الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ.. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر".

وفي يوم 15 نوفمبر الماضي قال الإعلامي رامي رضوان إنه غير مصاب بفيروس كورونا المستجد، وإنما مصاب بنزلة برد خفيفة.

وكتب رامي رضوان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقال: "جالي شوية برد خفيف.. رشح وهيتلم بإذن الله المشكلة إنه شبهني، كل ما أقابل حد يا يرفع حاجبه ويلبس وشه 20 علامة استفهام، وتعجب يا ياخد بعضه ويديها أو 10 خطوات للخلف در".

وأضاف، "رغم إني محافظ على التباعد ومش بنزل الكمامة، والله برد عادي يا أخوانا، من بتاع زمان اللي كنتوا بتقولوا لصاحبه (ياعم ولا يهمك دا شوية برد)".

وتابع، "تقوموا واخدينه بالأحضان والبوس، بس مش هلومهم بصراحة أنا لو مكانهم هعمل كدة وأكتر، ولأني البوست شبهني أكتر عملت مسحة وسلبي والنعمة".