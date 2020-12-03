في غياب زوجته.. شيكابالا يحتضن نجله في أحدث ظهور: "نسخة من أبوه"

علاقات و مجتمع

لفت محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك الأنظار، خلال أحدث ظهور لها دون زوجته "سارة"، خلال احتضانه لنجله الوحيد "آدم"، بصحبة شريف منير مدير إدارة الرعاية في المصرية للاتصالات.

ونشر "منير"، صورة تجمعه بشيكابالا الذي ظهر بنظارة طبية وتيشرت أبيض مع بدلة رياضية سوداء مزينة بخطوط ذهبية، فيما ظهر ابنه بالأزياء نفسها خلال تواجدهم في أحد الملاعب الرياضية.

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "آدم بقى نسخة من أبوه.. فولة واتقسمت نصين"، و"آدم بقى شيكابالا صغير ربنا يحميه"، و"الغالي وابنه الغالي".

شيكابالا يتعرض للتنمر

وكان نجم نادي الزمالك تعرض للتنمر خلال الأيام الماضية، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن التنمر عليه بمقابر إحدى قرى إيتاي البارود، فضلا عن فيديو آخر في ميدان صلاح الدين الشهير بوسط مدينة الأقصر، يوضح قيام عشرات من الشباب المحتفلين بفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا على الزمالك 2/1، بإحضار كلب أسود يرتدي "تي شيرت" الزمالك، حيث كان يتواجد أكثر من 5 آلاف مشجع أهلاوى، وقام الشباب بالتنمر على شيكابالا من خلال رفع الكلب والهتاف "شيكا، شيكا".

وتمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة، من ضبط المتهمين في "فيديوهات التنمر" بعد تحديد هويتهم.

قرر المستشار كريم زيان، رئيس محكمة إيتاي البارود الجزئية، بسكرتارية محمد الفزايري، إخلاء سبيل مرتكبي واقعة تصوير فيديو التنمر بضمان محل إقامتهم، بالتزامن مع إخلاء نيابة بندر الأقصر، سبيل 4 متهمين في واقعة إحضار "كلب أسود" يرتدي تي شيرت الزمالك وإطلاق اسم اللاعب عليه.

وكان الرياضيون في الأقصر استنكروا واقعة التنمر على شيكابالا، مؤكدين أن الواقعة لا يمكن أن تؤثر على علاقتهم بشيكابالا أو علاقته بشقيقه وعائلته المتواجدة دائما في الأقصر.