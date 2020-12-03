بـ"سلسلة من زوجته".. إطلالة غير تقليدية لـ خالد سليم في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

ظهر الفنان خالد سليم بإطلالة أنيقة، على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية.

وارتدى بدلة التوكسيدو باللونين الأبيض والتركواز، وأسفلها قميص باللون الأبيض، وفيست باللون التركواز، مع بنطلون باللون الأزرق من تصميم مصممة الأزياء المصرية مارجو حنا.

ونسق مع إطلالته ساعة يد باللون الفضي وسلسلة، ذكر "سليم" أثناء حديثه في حفل الافتتاح أنها هدية من زوجته خيرية هشام.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.