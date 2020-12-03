"أثارت الإعجاب على السوشيال ميديا.. صاحبة الإطلالة الأفضل في "القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير - محمود عبد الناصر

طلّت الإعلامية رايا أبي راشد بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء لفعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدار الأوبرا المصرية.

ارتدت رايا فستانا أسودا مزينا بالورود وجاء مفتوح الصدر على شكل حرف "V" بدون أكمام محدد الخصر، واعتمدت تسريحة شعر ويفي.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع صورة الإعلامية ريا أبي راشد بعد أن نشرتها على حسابها الشخصي بـ"فيسبوك" وعلى "إنستجرام"، ونالت إعجاب جمهورها.

وعلق متابعوها على الإطلالة، إذ قالت نورا رزق: "أنيق ومبهج"، وقالت منى وهدان: "أنتي وردة لابسة وردة نورتي مصر"، أما إسراء محمد: "إنسانة راقية أكيد هتلبس شيء راقي"، وعلّقت نهلة أحمد: "ثقافة ورقي وجمال وكلها ذوق".

كما قالت إقبال الزغبي: "قمر وبتجنني الله يحميكي أجمل واحدة في الموجودين"، وسارة أحمد: "شكلك واللوك والفستان يجننو"، كما قالت زهرة زيدان: "إطلالتك أجمل شيء ودائما البساطة تميزك عن الجميع وحبيت الفستان بشكل خيالي ياريت الأقي زيه"، وقال أحمد كيرا: "كل ما تكبري تحلى".

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعجب ناقد الموضة إيلي حنا بفستان الإعلامية ريا أبي راشد، كما ذكر عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، وقال إنه أنيق وجميل ومرتب، بالإضافة إلى أن تصفيفة الشعر والمكياج والمجوهرات متناسقين مع الفستان، ولكن فتحة الصدر كانت غير جيدة، تستحق (8.25/10).