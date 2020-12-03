خطأ في إطلالة ياسمين صبري يعرضها لانتقاد خبراء الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود عبد الناصر

ظهرت الفنانة ياسمين صبري خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، بفستان منفوش.

اعتادت ياسمين خلال حضورها المهرجانات والفعاليات السينمائية على ارتداء فساتين بقصة ضيقة ميرميد، ولكن هذه المرة خرجت على المألوف واعتمدت فستانا ملكيا منفوشا، جاء التصميم مطرزاً بالكامل من الأعلي ومزيناً بالكشاكش من الأسفل، ورغم أناقة التصميم إلا أنه جاء غير مناسب لجسم ياسمين صبري حسب رأي خبراء الموضة، ومن ضمنهم إيلي حنا.

قال ناقد الموضة إيلي حنا: "جسم ياسمين من الأجسام التي تحتاج إلى تصاميم معينة لأن أكتافها عريضة.. وهذه المرة جاء الفستان غير مناسب لشكل جسمها خاصة مع قصة الصدر والتطريزات والقفازات العالية، الأمر الذي جعلها تبدو عريضة من الأكتاف بشكل مبالغ فيه، والفستان من منطقة الخصر غير مناسب على الإطلاق".

وأكمل ناقد الموضة "من الناحية الجمالية الشعر غير مناسب للإطلالة أما الماكياج فجاء موفق.. حلو أن ياسمين عملت مجهود باختيار الإطلالة وتنسيق عناصرها ولكن مع الأسف لم توفق".

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء أمس الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.