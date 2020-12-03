أحضان وقبلات ووردة حمراء.. "كابلز" السجادة الحمراء يلفتون الأنظار (صور)

علاقات و مجتمع

للثنائيات حضور خاص في المهرجانات الفنية، يتبارزون في إظهار الحب والمودة أمام الكاميرات، وأمس خلال فاعليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، تكررت مشاهد حميمية بين الكابلز على الرد كاربت.

أبرز هؤلاء كان النجم أحمد حلمي وزوجته منى زكي، حيث اصطحبها ابنتهما لي لي معهما ولفتلا الانتباه كثيرا خلال تكريم الفنانة الكبيرة منى زكي، فكان الحضور لافت بلحظات حميمية.

كعادته ظهر الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته وهو محتضنها أمام الكاميرات، وهي ليست المرة الأولى، فمن عادة الفيشاوي تقبيل زوجته على السجادة الحمراء وإظهار الحب لها.

شكل الفنان أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ثنائي رائع على السجادة الحمراء، خاصة في حضور شقيقه كريم فهمي وزوجته، فكانوا بمثابة العائلة في مهرجان القاهرة.

وفي موقف طريف بين أحمد حلمي والفنان حسن أبو الروس ظهر الثنائي مرتديان نفس البدلة البيضاء، وعليها وردة حمراء، ومازحه أحمد حلمي قائلا، "أنا لابس وردة حمرا لون فستان مراتي أنت لابس وردة حمرا ليه؟"، ليرد عليه أبو الروس، "عشان لون فستان مراتك".

ويذكر أنه شهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد حضورا خاصا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيجري التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.

واختار المهرجان للافتتاح، الفيلم البريطاني الفرنسي «الأب ــ The Father» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز، الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها، الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.