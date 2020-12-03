رانيا يوسف تعوض غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي بصورة جريئة

لايف ستايل

في الوقت الذي أقيم فيه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، كانت رانيا يوسف تحاول التواجد على الساحة الفنية عبر منصة أخرى، فقد غابت عن حضور حفل افتتاح المهرجان، رغم أن عاداتها أصبحت إبهار الجمهور كل حين بإطلالة جديدة وجريئة.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في نفس توقيت المهرجان تقريبا، وكانت مرتدية فستانا جريئا كشف عن ظهرها كليا، واكتفت بوضع "إيموجي" على الصورة دون تعليق.

وتفاعل جمهور رانيا يوسف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "قمر يا أستاذة رانيا"، و"إنتي شكلك مرحتيش المهرجان"، و"إيه الجمال ده كله طيب"، وغيرها من التعليقات.

وكان آخر ظهور لرانيا يوسف في ختام فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بفستان قصير من اللون الأسود، وظهرت معها ابنتها بالفستان "دون بطانة" المصير للجدل والذي ظهرت به هي من قبل.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.كما يشهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.