فيفي عبده تثير الجدل حول مرضها: "أنا عيانة ومخبية عليكم" (فيديو)

علاقات و مجتمع

آثارت الفنانة فيفي عبده الجدل حول حالتها الصحية، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" دون مكياج، مرتدية نظارة شمسية كبيرة الحجم، خلال حديثها مع الجمهور، قائلة: "يا صباح الفل والياسمين، وحشتوني جدا، ادعولي أنا عيانة، ومش بقولكوا ومخبية عليكي، وعشمانة في ربنا إنه يشيل عني"، دون توضيح طبيعة مرضها أو تطورات حالتها الصحية.

وتابعت حديثها، بطلبها الجمهور الدعاء لها باستمرار، حتى تتمكن من العودة لحياتها الطبيعية، وتتمكن من التواصل مع جمهورها من خلال الصور والفيديوهات التي تشاركهما باستمرار عبر "إنستجرام".

واختتمت مقطع الفيديو بكلماتها الشهيرة: "لاف يوم.. 5 أمواه.. بيج هاج".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت آلاف المشاهدات وتسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ألف سلامة عليكي"، و"قلقتينا عندك أيه يا فوفة؟"، و"إجمدي أنتي قوية".

وحرصت العديد من الفنانات على دعمها والدعاء بالشفاء لها، من بينهن: غادة عبدالرازق، ورانيا محمود ياسين، والمطربة أمينة، ونيكول سابا.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر الماضي، ظهرت الفنانة فيفي عبده، بغطاء الرأس "الحجاب"، خلال فيديو للحديث عن إصابتها ببرد، مؤكدة أنه تسبب في غيابها عن فرح أمير شاهين ومنة الله جاب الله.

ووعدت فيفي عبده، متابعيها بأنها ستتواصل معهم "أون لاين" قريبًا كما كانت تفعل في السابق، بعدما تتماثل للشفاء: "آسفة، وحشتوني، معلش مش بطلع أونلاين مكنتش بقدر أتكلم، الحمدلله ربنا شفاني وعفاني ونتقابل قريب.. خمسة مواه.. خمسة هاور يو".