الأحمر يليق بهن: 7 نجمات يتألقن بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. من الأجمل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تصوير - محمود عبد الناصر:

حرصت نجمات الفن على الظهور بأفضل حلة خلال حضورهم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وبالرغم من سيطرة اللون الأسود على إطلالات نجمات الفن إلا أن كان للون الأحمر نصيب أيضا. وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز إطلالات نجمات الفن الذي سيطر عليها اللون الأحمر:

1- جومانا مراد:

ارتدت الفنانة جومانا مراد فستانا أحمر كب مثير، مكشوف من الظهر، واعتمدت مكياج سموكي جذاب، وتسريحة شعر ذيل الحصان "الضفيرة"

2- أمينة خليل:

ظهرت الفنانة أمينة خليل بفستان باللون الأحمر، مفتوح الصدر، بدون أكمام، ونسقت معه عقد سيلفر وحلق بنفس اللون واعتمدت تسريحة شعر "كعكة".

3- يسرا:

ارتدت يسرا فستانا طويلا باللون الأحمر بقصة الكب، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

4- جوهرة:

ارتدت جوهرة فستاناً طويلا، باللون الأحمر، one shoulder، بكاب منسدلا من أحدي الجانبين، وتنورة بطييات ضيقة، واختارت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل إنسيابي، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

5- مي سليم:

ارتدت الفنانة مي سليم فستانا طويلا باللون النبيتي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مفتوح عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي، واختارت تصفيفة شعر ذيل الحصان.

6- بسمة:

ارتدت الفنانة بسمة فستان باللون النبيتي بقصة الكم الواحد، تميز الفستان بوجود فتحة ساق والفستان مزود بإكستنشن طويل، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

7- منى ذكي:

طلّت الفنانة منى ذكي بفستان باللون "النبيتي" مصنوع من قماش المخمل بصيحة الكم الواحد، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.