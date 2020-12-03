

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي تألق الفنان أحمد حلمى أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، إذ ارتدى بدلة باللون الأبيض وأسفلها قميصا بذات اللون، ونسق معها ربطة عنق باللون الأسود ووردة باللون الأحمر.

ونشر الفنان حسن أبو الروس مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي "إنستجرام" يجمعه بالفنان أحمد حلمي وعلق قائلا: "أحمد حلمي لابس زيي، إحنا كدا ديما كل مهرجان"، وذلك بسبب ارتدائهما نفس البدلة.

وعلق "حلمي" مازحا مع أبو الروس قائلا: "ده حتى نفس لون الوردة، طب أنا لابسها عشان لون فستان مراتي أنت بقى لابسها ليه؟"، ليرد الأخير: "عشان لون فستان مراتك برضو".

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

كانت هذه تفاصيل خبر بنفس البدلة والوردة.. هكذا ظهر أحمد حلمي وحسن أبو الروس في "القاهرة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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