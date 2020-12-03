على خطى "الجونة".. "جورجينا" بفستان جريء في مهرجان القاهرة السينمائي

لايف ستايل

لفتت الفنانة جورجينا طواف الأنظار بإطلالتها، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي انطلق مساء أمس بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت "جورجينا"، بفستان "وان شولدرز"، الذي تميز بأنه فضي لامع ومكشوف البطن، وبفتحة جانبية طويلة، مع اختيارها مكياج سموكي.

إطلالتا جورجينا في الجونة

وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين إطلالتها في "القاهرة السينمائي"، وأزيائها الجريئة، التي ظهرت بها خلال فعاليات ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي، حيث ارتدت حينها "ستوميك" باللون الرمادي مفتوح من منطقة الصدر، و"جيبة بيضاء" طويلة بفتحة من الأمام، ما جعل وسائل الإعلام والجمهور يطلقهن عليها لقب "صاحبة اجرأ إطلالة في الجونة".

وخلال حفل ختام "الجونة السينمائي"، احتفظت "جورجينا" باستايل الأزياء الجريئة، حيث أطلت مرتدية فستانا طويلا باللون الرصاصي، بقصة الكم الواحد، وشفاف عند منطقة الصدر، ومزينا بالتطريزات باللون الرصاصي، ويتميز التصميم بفتحة عند الساق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي.

مهرجان القاهرة السينمائي

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، مساء أمس تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني