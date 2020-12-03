9 معلومات عن بسنت نور الدين طليقة معز مسعود بعد ظهورها في مهرجان القاهرة

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بحجابها ذو "اللفة السورية" التقليدية، فضلا عن الماكياج الهادئ البسيط وفستان طويل فضفاض، ظهرت اليوتيوبر الشهيرة بسنت نور الدين، طليقة الداعية معز مسعود، على السجادة الحمراء للمرة الأولى، خلال تواجدها في فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رقتها وبساطتها جذبت الأنظار، منذ أن خطت خطواتها الأولى على السجادة الحمراء، وبدأ الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة صورها عبر حساباتهم، مشيدين بجمالها، حتى تصدرت محركات البحث "جوجل".

بسنت نور الدين: أنا وقفت على الريد كاربت

شاركت بسنت، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، كواليس ظهورها على السجادة الحمراء، قائلةً: "أنا وقفت على الريد كاربت، أول مرة أكون ضيفة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ42".

وتابعت بسنت": "سعيدة جدا بمشاركتي فيه لأول مرة كواجهة للسياحة وفي مكان ثقافي وسياحي عريق في دار الأوبرا المصرية، التنظيم كان جميل والأجواء مبهجة جدا، ورسالة فنية بتساعد على تنشيط السياحة بوجود مشاركات أجنبية وعربية بأعمال محترمة، فرصة لتنشيط السياحة ولتبادل كبير للثقافات في بلدنا العظيم مصر، شكرا رئيس المهرجان محمد حفظي، وشكرا د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة".

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن اليوتيوبر والمرشدة السياحية بسنت نور الدين، خلال السطور التالية:

- بسنت نور الدين، من مواليد محافظة المنوفية، تخرجت في كلية السياحة والفنادق عام 2009.

- عملت في مجال الإرشاد السياحي، وتخصصت في عرض مقاطع فيديو عن مصر، وكان ذلك أحد أسباب إعجاب الداعية الإسلامي معز مسعود بها.

- واظبت بسنت نور الدين، على حفظ القرآن الكريم منذ صغرها.

- بدأت رحلتها مع الترويج للسياحة يوم 5 مارس 2017 بجولات سياحية مصورة بالفيديو، بلغ عددها 3 فيديوهات، استطاعت من خلالها تحقيق 2 مليون مشاهدة في أقل من شهر.

- دعمها الداعية الإسلامي معز مسعود في شهر مايو2017، وعبّر عن إعجابه بما تقوم به.

- تزوجت بسنت نور الدين من الداعية الإسلامي معز مسعود يوم 29 سبتمبر 2017، بعد انفصاله عن زوجته الأولى، واستمر زواجهما لمدة 179 يومًا فقط.

- شبهها كثيرون بـ"أبلة فضيلة"، وهو التشبيه الذي قالت بسنت نور الدين إنها تحبه كثيرا.

- كشفت بسنت خلال لقائها مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها اعتادت على الانتقادات التي توجه إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تأثرت بعض الشيء بالنقد غير المنطقي، والتعليق الخارج على المحتوى الذي تقدمه.

وأشارت إلى أن ذلك لم يؤثر عليها، ولم تتخذ قرارا بالتوقف عن تقديم هذه الفيديوهات، قائلة: "ربنا شايف ومطلع وهو ده أهم حاجة عندي".

- تعتبر بسنت نور الدين، من الناشطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتابعها نحو 2 مليون شخص، وتتلقى في غالبية الأمر تعليقات إيجابية، ونادرًا ما تلجأ لعمل حظر "بلوك"، لمن يسيئ إليها في التعليقات.

وتحدثت بسنت نور الدين، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، في وقت سابق، عن أهمية الحجاب، وظاهرة تخلي الفتيات عنه، قائلةً "الحجاب مش طاعة سهلة خالص زي ما ناس كتير فاكرة، وبتستغرب لما تلاقي محجبات قلعوا الحجاب".

وتابعت: "ربنا خلق البنات كده بيحبوا الزينة ويبقى شكلهم حلو لنفسهم، ومش شرط خالص علشان يلفتوا نظر الولاد".

وأكملت بسنت نور الدين: "جبت قريب فستان شكله يجنن بس لما جيت ألبسه بالطرحة بقى شكله سيئ جدا، فملبستوش، وبقيت كل شوية أقوم ألبسه في البيت وأفرح بشكلي فيه وأقول في بالي ده أنا لو مش محجبة كنت لبست حاجات حلوة كتير".

ونصحت الفتيات بالتمسك بحجابهن، قائلة: "تمسكي بالحجاب، الحقيقة مش أخلاق عالية مني ولا حاجة، ده فضل ورحمة من ربنا بدعيه مايحرمنيش منهم.. الحمد لله إني كمان كنت محظوظة في أهلي إنهم علموني إن الحجاب طاعة لربنا، مش حوار يحميني من المعاكسات والتحرشات، لأني بتعرض له بردو مع الحجاب، وكان زمانى مع أول معاكسة قلعته وقولت ماهو مالهوش لازمة أهو".

واختتمت: "محدش يتعالى على حد بطاعته لربنا.. كلنا أي كلام لولا تثبيت ربنا.. ادعو ربنا دائما بالثبات".