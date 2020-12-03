مفاجأة.. سلمى الشيمي تجهز لفوتوسيشن جديد: بستعرض صورة مصر الجميلة

علاقات و مجتمع

كشفت سلمى الشيمي، صاحبة "فوتوسيشن سقارة" بالزي الفرعوني، الذي أثار جدلا كبيرا على مدار الأيام الماضية، أنها تجهز حاليا لـ"فوتوسيشن" جديد، مؤكدة أنها ستلتزم بالتصاريح اللازمة والإجراءات القانونية قبل التصوير.

وأضافت الشيمي لـ"الوطن"، أن الـ"فوتوسيشن الجديد" لم يتم تحديد مكانه ولا توقيته بعد، لكنها ستهتم بتقديمه بهدف استعراض صورة مصر الجميلة، بحسب قولها.

وأوضحت: "عندي ناس كتير على الصفحة من جنسيات مختلفة، عرب وأجانب كمان، لما هيشوفوا الصور دي ممكن يقرروا يزوروا مصر".

وتابعت: "أنا ماعملتش حاجة غلط المرة اللي فاتت، لكن هراعي كل خطوة والإجراءات بصورة أكبر، وبعتذر لو مخدتش بالي من حاجة".

إخلاء سبيل سلمى الشيمي والمصور

كانت النيابة العامة، قد أخلت سبيل سلمى الشيمي والمصور الخاص بها، أمس، بكفالة 500 جنيه لكل منهما، بتهمة التصوير دون تصريح في المنطقة الأثرية بسقارة.

وأنكرت سلمى الشيمي، 26 سنة، بكالوريوس تمريض، تهم اقتحام منطقة أثرية بطريقة غير قانونية، وتصوير صور فوتوغرافية وفيديوهات دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وقالت خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".

وواجهت النيابة المتهمة سلمى الشيمي، خلال جلسة التحقيق، بمذكرة الآثار والاتهامات المنسوبة إليها، من اقتحام المنطقة في غير أوقات العمل الرسمية، والدخول بطريقة غير رسمية.

وحضرت المتهمة داخل سيارة ترحيلات قادمة من مديرية أمن القاهرة، إلى مديرية أمن الجيزة، بعد ضبطها داخل مسكنها بمدينة نصر، وظهرت ترتدي عباءة سوداء "إسدال"، ونظارة، وشالا أسود على رأسها، ومقيدة بالكلابشات بصحبة أمين الشرطة، وإلى جوارها المصور الخاص بها حسام محمد، مقيدا أيضا.

وصعد المتهمان سلمي الشيمي، والمصور إلى مقر النيابة، من الباب الخلفي القريب من محطة مترو الجيزة، إلى الطابق السابع، بعد إيداعهما داخل حجز الترحيلات المجاور للمحكمة.

كشفت موديل الإعلانات، المتهمة بالتصوير في منطقة آثار سقارة بالزي الفرعوني دون تصريح، أنها سعت من وراء "السيشن" المثير للجدل، إلى تحقيق الشهرة والتسويق لنفسها، من خلال نشر تلك الصور والفيديوهات عبر صفحتها على "تيك توك"، لكي تحصل على نسب مشاهدة عالية.