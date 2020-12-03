يسرا اللوزي تثير الجدل في افتتاح القاهرة السينمائي: "أنت حامل؟" (فيديو)

لايف ستايل

لفتت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، الذي انطلق مساء أمس بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت "اللوزي" بوزن زائد، مطلة بفستان طويلة وفضفاض، والذي تميز بأنه منقوش ومزين بفصوص لامعة، مع كاب "أسود طويل"، ما أثار الجدل حول حملها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة للفنانة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "شكلك حامل يا يسرا وهنباركلك قريب"، و"الفستان المنقوش ده بيداري الحمل ولا أيه؟"، و"أنتي حامل؟".

ولم تعلق الفنانة على ذلك الأمر حتى الآن من خلال التصريحات الإعلامية أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي تنقله على الهواء مباشرة قناة dmc، مساء أمس تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.