"وش السعد وشريكتي أيام الفقر".. "أم عصام" في عيون شعبولا (فيديو)

علاقات و مجتمع

دائمًا ما كان يُثني على تحملها الصعاب قبل بداية مشواره الفني، فوصفها بأنها رفيقة دربه وشريكة حياته، كان ينتهز الفرص حتى يعبر شعبان عبدالرحيم، عن حبه لزوجته "أم عصام"، التي رحلت قبله فكان الآلم حليفه بعد فراقها.

ويعتبر اليوم 3 ديسمبر، الذكرى الأولى على رحيل الفنان شعبان عبدالرحيم، الذي توفي في عام 2019، عن عمر ناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.

ويُقدم "هُن"، لقطات من حياة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم وزوجته، أم عصام، خلال السطور التالية.

"وش السعد عليا وشريكتي أيام الفقر، وأم عصام"، هكذا وصف الفنان شعبان عبدالرحيم، علاقته بزوجته التي كان يكن لها كل الحب والتقدير والذي كان يظهر دائمًا خلال لقاءاته وحواراته التلفزيونية، والذي بكي على فراقها حينما توفاها الله، في 1 ديسمبر 2013.

شعبان عبدالرحيم عن"أم عصام": مفيش ست قدرت تحل مكانها

وذكر خلال تواجده ببرنامج "بدون ماكياج"، مع الإعلامي "طوني خليفة"، على فضائية "القاهرة والناس"، "مفيش حد يقدر يحل محلها، مفيش ست تقدر تحل مكان مراتي، مهما كانت مين، كنت مرة بزعقلها، قالتلي أنا مش لاقية حد كبير اشتكيله منك".

وتابع باكيًا، في سرد التفاصيل التي جمعت بينهما، وأسعد اللحظات، مفيش حد يقدر يعوض غيابها، "أنا ممكن أقرالها الفاتحة".

من بعد مراتي مفيش ستات..كل ما أفتكرها أعيط

وخلال تواجده في إحدى البرامج التلفزيونية، عبر عن حبه لزوجته الراحلة وافتقاده لها رغم مرور 4 سنوات على رحيلها، أثناء استضافته برفقة حفيده عمر، "بعد مراتي مفيش ست تاني، تقدر تاخد مكانها، أنا متجوز وأنا عندي 15 سنة، قولتلها أنا من بعد منك عمري ما اتجوز، بروح أزورها في المقابر كل يوم، كل ما افتكرها أعيط، حتى وأنا قاعد في البيت".

"محدش هيحل مكان مراتي في الدنيا تاني"، هكذا رد الفنان شعبان عبدالرحيم، على حقيقة زواجه مجددًا بعد وفاة زوجته، خلال تواجده في برنامج "صبايا"، مع الإعلامية ريهام سعيد، خلال استضافتها له في 12 نوفمبر من العام الماضي.

وعن زوجته ووصفه لها،"كنت بحبها، ولما كانت تعبانة قولتلها لو مُتي قبلي مش هتجوز عليكي، مكنتش مصدقة، كان بتغير عليا جدًا".