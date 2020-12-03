"ناريمان" تطلب الخلع من بعد شهرين: جوزي بيتحرش بيا وأنا بنت ناس

علاقات و مجتمع

بعد شهرين من الزواج قررت "ناريمان.م" البالغة من العمر 27 عاما طلب الطلاق من زوجها "محمد.ع"، البالغ من العمر 30 عاما، ورفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، وروت في شهادتها تفاصيل مشاكلها الأسرية مع زوجها.

بداية القصة كما روتها نرمين كانت بتعرفها على زوجها بطريقية تقليدية، فقد تقدم لخطبتها صالونات، تقول، "مكنتش أعرف طباعه ولا عاداته، وكل اللي شفته أنه طيب وابن ناس وحنين وكان بيبسطني جدا ويجيبلي هدايا كتير وفعلا كنت عايزة أتجوزه والخطوبة مطولتش".

عاداته في البيت لم تستطع "ناريمان" تحملها، "بيتحرش بيا لفظيا وجسديا وده مش مقبول، يعني إيه يحصل كده ده غير أن عنده انحرافات إخلاقية كتير، وبيعمل حاجات غريبة في البيت لدرجة أني مبقتش مطمنة وأنا معاه".

عقب "تحرشه" بها كما تدعى ناريمان، انتقلت للنوم في غرفة مختلفة عنه، وظل هو خارجا فلاحظت أنه متمسك بهاتفه بشكل مبالغ فيه، "وكان بيخبيه عني ومش عايزني أبص فيه ولا اشوف بيعمل إيه كل تصرفاته الوقت ده كانت مريبة وشكيت فيه".

حينها علمت "ناريمان"، أن زوجها يشاهد أفلاما إباحية وواجهته، "طبعا أنكر في الأول وبعدين اعترف ومدمن مش بيشوف أفلام عادي كدة لا ده على طول، وبعدين يجي يتحرش بيا ويقولي ألفاظ مش كويسة أنا مقدرش استحمل كده أنا بنت ناس".

تطورت الخلافات بين الزوجين إلى ما هو أكثر من ذلك، عند مواجهة الزوج بانه يجب أن يراعي ربها فيها ويكف عن مشاهدة الإفلام الإباحية، فأهانها، وضربها وطردها من البيت، فطلب ناريمان الطلاق، ولكن زوجها رفض ذلك، وأخبرها بأنه سيتزوج من أخرى، فذهبت إلى المحكمة طالبة الخلع، ومتنازلة عن حقوقها الشرعية لتتخلص من الزوج.