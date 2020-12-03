فاكهة التنين يُفضل تناولها باردة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

فاكهة التنين هي بلا منازع بلونها الأحمر وقشرتها الخضراء ولبها ذي البذور السوداء، أجمل فاكهة في العالم. وإلى جانب كونها شهية فهي منخفضة السعرات الحرارية ومليئة بالفيتامينات.

وحصلت الفاكهة على اسمها بفضل قشرتها المميزة الشبيهة بجلد الثعبان. وترجع في الأساس إلى أمريكا الجنوبية والوسطى وهي من عائلة الصبار.

واليوم تنمو في الكثير من الدول حول العالم ومتاحة طوال العام.

وأفضل طريقة لتناول لحمها الرمادي الفاتح الذي له طعم معتدل لاذع وحلو ويبدو طازجا، يكون وهو بارد قليلا. ويمكن أيضا تناول البذور السوداء الضئيلة أيضا حيث أنها تحفز الهضم.

وللوصول إلى لب الثمرة اقطع طرفيها ثم اقسمها لنصفين وبعد ذلك يكون من السهل إزالة اللب عن القشرة.

فاكهة التنين متنوعة الاستخدامات فيمكن إضافتها إلى سلطة الفواكه أو الموزلي أو حتى لتزيين الكعك. ويمكن أيضا تناولها كمقبلات بدلا من البطيخ.

ويمكن أيضا تجربتها مع حليب جوز الهند وثمرة الفانيليا. أو ببساطة يمكن قطعها إلى نصفين وتناول اللب بالملعقة مثلما هو الحال مع ثمرة الكيوي.

ومثلما هو الحال مع فواكه أخرى، فهي مليئة بالألياف وكذلك فيتامين بي وسي ومعادن مثل الحديد والفسفور والكالسيوم.