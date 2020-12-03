"فتاة سقارة": "سيشن عربية الموز حقق انتشارا واسعا

علاقات و مجتمع

قالت سلمى الشيمي، المعروفة بـ"فتاة سقارة"، إنها مهنتها الأساسية هي العمل "موديل" للأزياء، وهي التي تعيش من خلالها، موضحة أنها تربح منها جيدا.

ورفضت "الشيمي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، الكشف عن أرباحها من هذه المهنة، قائلة: "الضرايب يا أستاذ شريف".

وأشارت، إلى أنها في وقت سابق التقطت مجموعة صور أخرى، حملت اسم "سيشن عربية الموز"، وانتشرت انتشارا واسعا جدا.

وأوضحت، أنها تتلقى بعض العروض من رجال الأعمال المصريين والعرب من أجل عمل دعاية لـ"براندات" خاصة بهم.

واعتذرت الموديل سلمى الشيمي، المعروفة بـ"فتاة سقارة"، لوزارة السياحة والآثار، بعد الصور المثيرة للجدل، كما اعتذرت أيضا لجميع المواطنين الذين رفضوا ما فعلته.

وأضافت الشيمي: "أعتذر لأي حد السشين معجبوش، وأعتذر لوزارة السياحة، وأي حد شاف إن الصور مكانتش كويسة.. أنا كنت بتصور لنفسي مش للناس.. أنا نزلته زيه زي أي سيشن تاني، لكن الناس شيرته".

وتابعت: "كان فيه ناس قبل كده مش لابسين أصلا واتصوروا عند الهرم.. مش عارفة بتصريح ولا من غير تصريح".

غادرت سلمى الشيمي قسم شرطة البدرشين بعد أن تبين من الفحص الجنائي أنها ليست مطلوبة في أي قضايا أخرى أو صادر بحقها أي أحكام جنائية.

وسددت الشيمي قيمة الكفالة المقررة من النيابة العامة وقيمتها 500 جنيه .

ونسبت النيابة للمتهمة تهمة "تصوير صور فوتوغرافية داخل منطقة سقارة الأثرية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة".

وقالت سلمى الشيمي خلال التحقيق معها أمام النيابة الكلية في جنوب الجيزة قبل قليل: "أنا دخلت المنطقة الأثرية في سقارة بطريقة قانونية، يعني كان معايا تذكرة، وكنت لابسة ملابس محتشمة عبارة عن عباءة، وكمان كان معايا إذن بالتصوير، يعني معملتش حاجة غلط ولا خالفت القانون".

وكشفت موديل الإعلانات، المتهمة بالتصوير في منطقة آثار سقارة بالزي الفرعوني دون تصريح، أنها سعت من وراء "السيشن" المثير للجدل، إلى تحقيق الشهرة والتسويق لنفسها، من خلال نشر تلك الصور والفيديوهات عبر صفحتها على "تيك توك"، لكي تحصل على نسب مشاهدة عالية.