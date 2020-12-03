رائحة فم الحيوان الأليف الكريهة تكشف عن مشكلة مرضية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تغير رائحة فم حيوانك الأليف تكون نتيجة لأسباب عدة، بحسب الطبيبة البيطرية تينا هولشر التي تعمل في منظمة "أكتسيون تير" الألمانية المعنية بالحيوان. وتضيف أن من بين أسباب رائحة الفم الكريهة قد يكون مرض خطير.

وتقول "نعم هذا يعني شم نَفَس الحيوان وتقييمه. آسفة!".

وإذا كانت رائحة فم الكلب مثل طعامه إذن فلا داعي للقلق. ولكن إذا ما كانت الرائحة ناتجة عن مرض فسوف تكون مختلفة وهنا يستوجب الأمر زيارة الطبيب البيطري.

قد تعني رائحة الفم الحامضة أن كلبك أو قطتك لا يهضم الطعام بشكل جيد. كما أن تغيير العلامة التجارية لطعام الحيوان الأليف قد تكون سببا. وبالتالي إذا قررت تقديم علامة تجارية جديدة للطعام فيجب فعل ذلك تدريجيا وعلى مدار أسبوع بزيادة الكمية قليلا من النوع الجديد وقليل من النوع القديم.

ومن المقلق بصورة أكبر قليلا أن تكون رائحة فم الحيوان الأليف كريهة.

وتوضح هولشر: "رائحة الفم الصديدية دائما ما تكون علامة على التهاب اللثة". وهذه حالة تستدعي التوجه لطبيب بيطري.