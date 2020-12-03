بالأحمر الناري.. جوهرة بإطلالة ساحرة في مهرجان القاهره السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - خطفت جوهرة الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بفستان أحمر ناري.

ارتدت جوهرة فستاناً طويلا، باللون الأحمر، one shoulder، بكاب منسدلا من أحدي الجانبين، وتنورة بطييات ضيقة.

واختارت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل إنسيابي، مع ماكياجًا قويا، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاه صارخ.

وانطلق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد حفل الافتتاح عرض فيلم "الأب- The Father" للمخرج فلوريان زيلر، وتمثيل آنتوني هوبكنز، أوليفيا كولمان، ومن المقرر أن يتم تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد والنجمة منى زكي.