توقعات الأبراج اليوم 3-12-2020: سفر مفاجئ لـ الجوزاء ويوم رائع لـ الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل

الإجراءات السريعة التي تقوم بها هذا اليوم قد تشعرك بالقلق. اهدأ وسيكون كل شيء على ما يرام.

برج الثور

أصبحت تأخذ كل الأمور على محمل الجد خلال الأيام الماضية، لذا يخشى الآخرون الاقتراب منك.

برج الجوزاء

قد تضطر للسفر المفاجئ بخصوص العمل، أو لتوقيع بروتوكولات مهمة.

برج السرطان

من المحتمل أن تتحسن علاقتك مع شريك حياتك، وتصبح أكثر ارتباطا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

برج الأسد

حاول أن تتفرغ أكثر لأفراد عائلتك واستمع إليهم، فهم الآن في أمس الحاجة إليك.

برج العذراء

قد تعاني من بعض المشكلات الصحية التي تدفعك إلى اتباع نظام غذائي صحي.

برج الميزان

يوم رائع بالنسبة لك، تتمتع فيه بمزاج جيد، وتستمتع بأوقات رائعة مع الآخرين.

برج العقرب

عليك التحلى بالحكمة، ولا تكن شخصية سريعة الانفعال والغضب عندما لا تسير الأمور على ما يرام أو كما توقعت.

برج القوس

تحلى بالثقة بالنفس وأنت تنطلق نحو أهدافك، واعمل إلى تحويلها إلى حقائق.

برج الجدي

اهتمامك المبالغ بالتفاصيل قد يضعك في مشاكل عديدة، لذا حاول التحلي قليلا بالتجاهل.

برج الدلو

أمامك فرصة جيدة اليوم، انتبه لأنها قد تأتي إليك من مصدر غير عادي أو غير متوقع.

برج الحوت

شخص ما في مكان عملك قد يغضبك، دافع عن وجهة نظرك ولا تكتم مشاعرك في الداخل، فأنت لديك وجهة نظر يجب سماعها واحترامها.