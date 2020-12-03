منها درة وياسمين صبري.. إطلالات النجمات بفساتين سندريلا في "القاهرة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - حرصت نجمات الفن على الظهور بإطلالات متنوعة على الريد كاربت في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، الذي انطلق مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية

وعلى السجادة الحمراء، ظهر بعض النجمات بفساتين سندريلا منفوشة، نستعرض لكم أبرزها في الألبوم المرفق بالأعلى.

درة بفستان أرزق داكن

اختارت الفنانة درة فستاناً طويلاً بقصة منفوشة، باللون الأزرق الداكن، وتميز التصميم بتنورة متعددة الطبقات بكشاكش، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع مع خصل منسدلة، مع مكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود.

ياسمين صبري بفستان منفوش على غير المعتاد

تألقت الفنانة ياسمين صبري بفستان أسود منفوش، واتسم الموديل بقماش الباييت اللامع والكشاكش المتعددة من الأسفل، واعتمدت مكياجًا قويا بدرجات الألوان الترابية، مع إكسسوارات ماسية متنوعة.

ريا أبي راشد بفستان مزينا بالورد

واعتمدت الإعلامية ومقدمة البرامج الشهيرة ريا أبي راشد فستانا طويلا باللون الأسود من قماش الشيفون الناعم، مزينا بطبعات الورد متعددة الألوان، واختارت مكياجًا حيوياً، مع تصفيفه الشعر المنسدل بشكل عشوائي.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.