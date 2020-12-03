ليلى علوي بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي

تألقت الفنانة ليلى علوي بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء بحفل فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وارتدت "علوي" فستانا أنيقا باللون الأسود، بصيحة أوف شولدر، ومزين عند الصدر بإطار فضي، واعتمدت ترك خصلات شعرها منسدل بانسيابية على كتفيها.

وانطلقت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، مساء اليوم الأربعاء، في الهواء الطلق على مسرح النافورة بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك منعا لانتشار فيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية، ووسط مشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم.

وعلى السجادة الحمراء لحفل الافتتاح، تتألق النجمات بإطلالات متنوعة تتميز بالرقي والجمال والبساطة، وأحيانا بالجراءة والإثارة والغرابة، وغيرها من الفساتين التي تخطف الأضواء وتُصبح حديث الكثير من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.