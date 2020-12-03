مني زكي عن رد فعل زوجها عقب تكريمها بالمهرجان: أحلى حاجة وقوفه جنبي

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كشفت الفنانة منى زكي، عن أول رد فعل من زوجها الفنان أحمد حلمي، بعد معرفته أنها ستُكرم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث قالت "هو قالي تستحقيها وكان مبسوط جدا".

وأضافت "زكي"، أنها سعيدة للغاية من مشاركة زوجها لها فرحتها اليوم، وحضوره الافتتاح، "هو بيترعب من كورونا، ومش بيخرج، بس جه النهاردة معايا، ودي أحلى حاجة أنه يبقى جنبي".

وعن فيلمها "الصندوق الأسود"، ونجاحه في السينما رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قالت: "كنت قلقانة من عرضه في وقت زي ده، خاصة في أزمة كورونا، بس المخرج كان شايف أن ده الوقت المناسب لينا، نجاحه ده سبب زملائي، النجاح لا يتنسب لشخص واحد، هو إحنا تيم واحد، ورئيس التيم هو المخرج، مبسوطة جدًا وهو ده شغلهم".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويكرم في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية الكاتب المصري الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما يتم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني. وخصص المهرجان، غدا الخميس عرض ثان لـ"الأب"، في التاسعة مساء بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة من مساء الجمعة بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

الفيلم الذي يشهد مهرجان القاهرة الليلة عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه، من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى في السينما لمخرجه الكاتب الروائي والمسرحي الفرنسي فلوريان زيلر، والذي تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذي كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه "Dangerous Liaisons- علاقات خطرة".