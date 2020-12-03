أولياء أمور مصر: بعض الطلاب لم يتسلموا التابلت ونناشد التعليم بالتدخل

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أوضحت داليا الحزاوي، مؤسسة "ائتلاف أولياء أمور مصر"، أن بعض طلاب المرحلة الثانوية اشتكوا من عدم استلام التابلت، حتى يتمكنوا من المشاركة في الاختبارات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، والتعرف على أسئلة النظام الجديد.

وأضافت "الحزاوي"، أثناء حديثها لـ"هُن": وجدنا العديد من الشكاوي من عدم تسلم التابلت في المدرسة، ونطالب الوزارة بسرعة تسليم التابلت للمدارس، حتى يستطيع الطالب تأدية الامتحان عليه، خاصة وأن الوزارة حددت 15 ديسمبر الجاري موعدًا لإجراء الامتحان وليس أمام الطلاب وقت طويل.

وتابعت: استلام التابلت يمر بعدة خطوات فلابد من ذهاب ولي الأمر لمكتب البريد لدفع تأمين الخاص بالتابلت، وأيضًا الذهاب إلي مقر شركة الاتصالات لاستلام شرائح الموبايل الخاصة بالجهاز لتوفير الإنترنت، وهذه الإجراءات تحتاج وقت أيضًا.

وزير التربية والتعليم:امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية

أوضح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة المقبلة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل.

وقال الوزير في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك"، "امتحانات الثانوية العامة القادمة ستكون إلكترونية لكل الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل بإذن الله".

وأضاف "شوقي" في منشور آخر، "سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيًا، وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات، توخيًا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وتابع، "أما طلاب الإعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا، وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه قبل نهاية العام بإذن الله".

كان وزير التربية والتعليم أوضح في تصريحات سابقة له، إنه تم تحديث موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون يوم 19 يونيو.