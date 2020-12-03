الامارات | عرض ضوئي بالطاقة الشمسية يشارك في فرحة الوطن

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض ضوئي بالطاقة الشمسية يشارك في فرحة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعرض ضوئي يعمل بالطاقة الشمسية، احتفلت شركة «بيئة»، المتخصصة في مجال الاستدامة بمنطقة الشرق الأوسط، باليوم الوطني الـ49، لتقدم بذلك سبقاً يعدّ الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وأعدت الشركة العرض في مقرها الرئيس، المقرر افتتاحه العام المقبل 2021، ليكون واحداً من أذكى المباني الصديقة للبيئة في العالم، لاعتماده على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.

واستعرض العرض الضوئي صور حكام الإمارات وعَلَمها وتراثها، بتوظيف الطاقة المتجددة التي تُولّد من مجمّع الطاقة الشمسية الموجود في المقر الرئيس ذاته، إذ يتم تخزينها في حزم للطاقة، وتعدّ بمثابة نظام تخزين متكامل، ويمكن توصيله بشبكة التيار المتردد.

من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة «بيئة»، سالم بن محمد العويس، عن أطيب الأمنيات والتهاني لشعب الإمارات في اليوم الوطني، وقال إن «دولتنا شهدت مستويات هائلة من النمو طوال السنوات الماضية، ونتشرف في (بيئة) بالإسهام في تحقيق طموحاتها».

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