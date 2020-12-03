الامارات | حمام السلام في سماء الإمارات على أنغام أوركسترا النشيد الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن حمام السلام في سماء الإمارات على أنغام أوركسترا النشيد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على أنغام النشيد الوطني الإماراتي حلّق حمام السلام في أجواء إمارات الدولة السبع، منطلقة من مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة أبوظبي، للإعلان عن احتفال الهيئة بالذكرى الـ49 لقيام اتحاد دولة الإمارات.

وأدى النشيد سبعة عازفين توزع كل واحد منهم على إحدى إمارات الدولة، للإشارة إلى أن مباهج الاحتفال تعم جميع أرجاء الإمارات، وشكّل حضور الحمام التعبير عن أن الإمارات بلد الأمن والسلام، وتم تنفيذ المعزوفة بمراعاة الهيئة لجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة جائحة «كوفيد-19»، وحرصاً على أن ينعم الجميع بالسعادة والأمان وهم يحتفلون بهذه الذكرى الخالدة.

وفي هذه المناسبة صرحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «تمرّ علينا الذكرى الـ49 لقيام اتحاد الدولة، ونحن نعيش في عصر الإنجازات الباهرة والسلام الكبير، عصر الفضاء والإنجازات الإنسانية، إنه شعور ممزوج بالفرح والفخر، ويعكس حجم المحبة والولاء والانتماء لهذا البلد، ونعاهد أن نبقى عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة في الحفاظ على إنجازاتها ومكتسباتها ورفعتها بين الأوطان».

وتفاعل الجمهور مع العزف الأوركسترالي فور إطلاقه على منصة «يوتيوب»، إضافة إلى جميع حسابات الهيئة الأخرى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاركة فيديو معزوفة النشيد الوطني بين المتابعين تعبيراً منهم عن الفرح بهذه الذكرى الخالدة، وثمنت الآراء المشاركة تنفيذ المعزوفة بصورة فنية مرموقة، عكست حب الوطن، والشعور بالوفاء والامتنان لترابه وقادته المؤسسين.

على صعيد متصل، وضمن مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة «كوفيد-19»، ورغبة منها في توسيع مساحة الفرح في جميع ربوع الوطن بالذكرى، أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبادرة «اتحادنا يضيء بيوتنا» التي استهدفت المواطنين والمقيمين المحتفلين باليوم الوطني الإماراتي الـ49، حيث دعت الهيئة الأسر إلى المشاركة في هذه المناسبة من خلال إرسال مقاطع فيديو إلى الحسابات الرسمية للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news