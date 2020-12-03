الامارات | «إكسبو دبي» يحتفي باليوم الوطني: الإمارات منارة التفاؤل والتسامح

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو دبي» يحتفي باليوم الوطني: الإمارات منارة التفاؤل والتسامح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى «إكسبو 2020 دبي» باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر نشر مقطع فيديو يحتفي فيه بروح الاتحاد والتعاون، التي أرسى قواعدها الآباء المؤسسون عام 1971، ورسختها قيادة الدولة الرشيدة، وألهمت العالم بإنجازات لا نظير لها.

ووحد الآباء المؤسسون، قبل 49 عاماً، الإمارات السبع تحت راية واحدة، ووضعوا الدولة على مسار تحقيق إنجازات منقطعة النظير في زمن قياسي، وترسخت روح الشراكة التي جعلت الإمارات منارة التفاؤل والتسامح وأرض الفرص، التي تجمع شعوب العالم في سعيها لتحقيق الأهداف المشتركة للإنسانية، ويمثل «إكسبو 2020 دبي» روح الاتحاد التي تجمع العالم من أجل العمل المشترك، والإلهام بحلول لبعض من أبرز التحديات العالمية، وتشكيل ملامح غد أفضل للإنسانية ولكوكبنا.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: إن «اليوم الوطني يمثل فرصة مهمة للتأمل في تاريخ دولتنا الغني، والاحتفاء بروح الابتكار، وقيم الشمول والتعاون والتسامح في بلدنا، لقد منّ الله علينا بقيادة دولة الإمارات الرشيدة، التي في عهدها ازدهرت البلاد، وتحققت إنجازات تضاف إلى سجل النجاحات التي حققها الآباء المؤسسون».

وأضافت: «سيقام (إكسبو 2020 دبي) في عام اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وسيبني على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها، ويستعرض تطلعاتنا للمستقبل، وسيكون محفزاً لتحقيق إنجازات كان هناك من يظن أنها مستحيلة، في 50 سنة مقبلة من التقدم للإنسانية، وسنعمل يداً بيد مع الشركاء والمشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم لإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها العالم، وصنع مستقبل أكثر إشراقاً للجميع».

وسينظم «إكسبو 2020 دبي» من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وبالتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ويتطلع إكسبو 2020 دبي إلى استضافة العالم في هذا الحدث الدولي وإشراك الجميع في هذه المسيرة الاستثنائية، من أجل إلهام الأجيال المقبلة ومشاركتها في إطلاق الابتكارات التي ستكون دعامة التقدم البشري في الـ50 سنة المقبلة.

وسيجمع إكسبو 2020 دبي أكثر من 200 مشارك، بما في ذلك دول وشركات ومنظمات دولية ومؤسسات تعليمية، بالإضافة إلى ملايين الزوار، إذ سيستعرض الأفكار والابتكارات التي بها نستطيع تشكيل ملامح مستقبل أفضل للبشرية.

ريم الهاشمي:

• «المناسبة تمثل فرصة مهمة للتأمل في تاريخ دولتنا الغني، والاحتفاء بروح الابتكار».

• الحدث العالمي سيبني على الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الإمارات.

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