الامارات | «مسرح المجاز».. نخبة من الفنانين في حفل اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «مسرح المجاز».. نخبة من الفنانين في حفل اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مسرح المجاز بالشارقة، اليوم، الحفل الغنائي الذي تنظمه لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ونخبة من الفنانين وهم: أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب.

ويخصص ريع الحفل الغنائي بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يجري تنظيمه وفق الإجراءات الاحترازية لمبادرات «مؤسسة القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

و«القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية التي أسستها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، تستهدف حشد الجهود الإنسانية من أجل مساعدة الأطفال والمستضعفين والمحتاجين وعائلاتهم في العالم، وتتبنى رسالة مناصرة وحماية حقوق الأطفال والأسر المستضعفة، وتحسين حياتهم حول العالم، مع التركيز على الوطن العربي، عبر تقديم الدعم والجهود الإنسانية والتنموية.

وقال نائب رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، طارق سعيد علاي، إن «هذه المناسبة المهمة في تاريخ الإمارات، والوطن العربي بشكل عام، نحتفي من خلالها بسيرة وطن حافلة بالعطاء، سطّرتها الإمارات بعزمها وجهود أبنائها لنفاخر العالم بإنجازاتنا المنفردة والنوعية».

وأضاف أن الحفل الغنائي يخصص ريعه لمبادرات مؤسسة «القلب الكبير»، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال الحفل الغنائي وفق أعلى المعايير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي أقرتها الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وتعليمات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وأشار علاي إلى أن اختيار المشاركين في الحفل الغنائي من نخبة الفنانين، استند إلى مكانتهم الفنية، وإسهاماتهم البارزة التي عززت مكانة الأغنية الإماراتية والخليجية.

تسبق الحفل الغنائي، المقرر انعقاده، اليوم، عروض مائية من تنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وسط أجواء احتفالية بهذه المناسبة المهمة وفق معايير التباعد والإجراءات الاحترازية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news