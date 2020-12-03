الامارات | «ياس».. ألعاب نارية ورقم قياسي في اليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس».. ألعاب نارية ورقم قياسي في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، وذلك بإطلاق عرض مميز للألعاب النارية.

وتواصل جزيرة ياس احتفالاتها طوال الفترة المتبقية من عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني، حيث يكتسي ياس مول بألوان علم الدولة، إلى جانب خصومات تصل إلى 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما سيعرض «ياس مول» محاولته تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، عبر صنع زجاجة عملاقة بفن الرمل، إذ يتولى فريق من الفنانين المحترفين تصميم هذا العمل، الذي سيصطبغ بألوان علم الدولة، وسيتم عرض العمل الفني حتى بعد غد، وسيستمتع زوار «ياس مول» بالتعرف إلى مسيرة دولة الإمارات وأبطالها على مدى السنوات الـ49 الماضية، من خلال جدار زمني تفاعلي.

وجرت إضاءة عدد من وجهات الجزيرة الأخرى بألوان علم الدولة، بما في ذلك فندق «دبليو أبوظبي»، «جزيرة ياس» في ياس مارينا.

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