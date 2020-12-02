أمينة خليل عن شائعة زفافها خلال أيام: قولت لنفسي مبروك

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أعربت الفنانة أمينة خليل، عن استغرابها الشديد من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، بشأن زواجها، حيث ذكرت أن هناك شائع بأنها ستقيم حفل زفافها يوم الأربعاء المقبل، وهناك شائعة أخرى عن إقامة حفل زفافها الجمعة المقبل: "ده غير صحيح بالمرة".

وأضافت أمينة، خلال لقائها على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الحالية الـ42، على شاشة "DMC"، أن أجمل شيء حدث لها خلال عام 2020، هو خطوبتها: "هي كانت سنة صعبة على الجميع والعالم كله، بس أنا اتخطبت فيها".

وتابعت: "الشطارة بتاعة 2020، إنه مكنش فيه أي توقعات، وإنك تبقي مؤمنة إن ربنا يحطك في كل المواقف لسبب يقويكي ويعلمك وتكبري من المواقف بشكل ما".

وعن شائعة حفل زفافها: "يارب أتجوز إن شاء الله، بس مش الأربع الجاي، شوفت إشاعة ميعاد فرحي وقولت لنفسي ألف مبروك يا أمينة، إن شاء الله الفرح في 2021، بس إمتى معرفش، مستنين كورونا تخلص عشان نحتفل مع أصدقائنا، بس شكلنا هنطول".

وانطلق حفل افتتاح الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، مساء اليوم، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، غدا الخميس عرضا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح WE، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان المقرر إقامته فى دار الأوبرا المصرية.

ويقدم حسني أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

وقال محمد حفظي، رئيس النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، إنه منذ ظهور وباء فيروس كورونا، يعرفون جيدًا أنهم سينظمون دورة في ظروف خاصة، وتعلموا من المهرجانات السابقة، واتبعوا إجراءات وزارة الصحة والسكان.